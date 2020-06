Resident Evil : aux origines de la peur sur console

Alors que l'image de synthèse est reine, Capcom prend tout le monde à

contre-pied en présentant ses personnages par le biais d'une scène

d'introduction mêlant prises de vues réelles, acteurs en chair et en os ainsi que de l'infographie 2D et 3D. Une séquence tellement cheap qu'elle

en deviendra culte. Comment ne pas frémir d'émotion face au starring de

série Z assumé (ou pas ?) bouclant cette introduction ? À noter que les versions européenne et américaine de ce petit film ont honteusement été édulcorées et passées en noir et blanc. Heureusement, la version Director's Cut sortie un an plus tard permettra aux fans déçus de découvrir cette séquence absolument unique dans son intégralité.