Le remake de XIII se date et s'illustre pour PC / consoles

Or, il y a un peu plus d'un an, Microids annonçait son intention de proposer un remake du jeu d'action d'Ubisoft. Un titre évidemment remis au goût du jour et prévu pour sortir sur la majorité des plateformes du moment : PC, bien sûr, mais aussi PlayStation 4, Switch et Xbox One.

Ce fameux remake profite aujourd'hui d'une confirmation en bonne et due forme. En plus de diffuser une jolie série de captures d'écran, Microids précise que la sortie du jeu sera effective, sur les quatre supports, à compter du 10 novembre prochain.

À côté de la version « de base », Microids prévoit de sortir une « Limited Edition », disposant de quelques bonus in game, d'un boîtier en métal et de trois cartes collectors.