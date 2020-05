Mafia III : Definitive Edition ne se lance plus qu'en 900p sur PS4 Pro et Xbox One X

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Admis comme étant l’épisode le moins convaincant de la trilogie, Mafia III vient d’être relancé sur PC et consoles dans le cadre de la compilation Mafia Trilogy. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Après avoir pointé du doigt de nombreux bugs et freezes du Mafia II: Definitive Edition, des joueurs ont remarqué que Mafia III: Definitive Edition ne prend plus en charge les PS4 Pro et Xbox One X. En d’autres termes : l’affichage a (beaucoup) perdu en finesse.

Les développeurs travaillent sur un correctif Normalement, Mafia III fait partie de ces jeux portant le petit macaron « optimisé pour PS4 Pro/Xbox One X ». Le jeu est censé tirer parti de la puissance de calcul accrue des deux machines pour offrir des graphismes plus flatteurs. Mais ce n’est plus le cas — même pour les possesseurs de l’édition originale du jeu qui, de fait, a été mise à jour à la sortie de l’édition définitive. En lieu et place des résolutions de 1440p (PS4 Pro) et 1728p (Xbox One X), Mafia III ne tourne plus qu’à 900p, quelle que soit la console utilisée pour y jouer.