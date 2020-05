Mafia Trilogy : les Definitive Edition sont disponibles gratuitement, et le remake se précise pour août

Par ailleurs, Mafia II: Definitive Edition et Mafia III : Definitive Edition sont disponibles dès aujourd'hui.

Facturés 29,99 euros chacun sur PC et consoles, il ne s'agit ici que de remasters des jeux sortis en 2010 et 2016. Ce prix comprend l'intégration sans surcoût de tous les DLC cosmétiques et scénaristiques, mais aussi de meilleurs graphismes pour Mafia II (4K, meilleures lumières et ombres, réduction des effets PhysX…).