NieR : remaster, jeu mobile et Xbox Game Pass annoncés pour la licence

Triple dose de NieR

De jolies actualités, impossible de le NieR

Source : Engadget

Alors quearrivera bientôt sur le Xbox Game Pass console,va bien profiter d'une nouvelle version sur systèmes modernes, et un jeu mobile baptiséest dans les tuyaux.L'actualité est chargée en cette fin de mois pour la licence. Commençons par ce qui concerne le plus récent et acclamé opus, l'action RPG. Déjà disponible sur PS4, PC et Xbox One, le titre à l'univers et la musique spécialement acclamés va débarquer, dès le 2 avril prochain, sur le Game Pass console de Microsoft. Notez que le Game Pass PC ne semble pas concerné par cette édition rebaptisée pour l'occasion- tout du moins pour le moment.(baptiséen Europe lors de sa sortie en 2010 sur Xbox 360) va, comme l'on s'y attendait, connaître un portage sur PS4, Xbox One et PC (via Steam ) pour fêter ses 10 ans. Il n'est pas précisé si ce(oui, c'est son nom officiel...) sera un simple remaster ou bien un remake complet. Il est cependant question d'une « reconstruction » et du contenu inédit ou retravaillé sera de la partie, comme des dialogues réenregistrés et de nouvelles musiques de Keiichi Okabe.Côté développement, c'est le studio Toylogic qui sera aux commandes, épaulé par les créateurs originaux Yoko Taro et Yosuke Saito, ou encore Takahisa Taura de PlatinumGames. De quoi potentiellement améliorer le gameplay de ce titre peu salué dans ce domaine lors de sa sortie. À ce propos, notez que cette version améliorée n'a pas de date de sortie pour le moment.Enfin, on apprend que le studio Applibot est en train de travailler sur, un nouvel épisode de la série dédié aux appareils mobiles sous Android et iOS. Peu de détails sont pour le moment connus sur ce RPG, si ce n'est qu'il s'agira une nouvelle fois - stratégie de Square Enix oblige - d'un jeu