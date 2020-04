Mafia II : une Definitive Edition au menu, possiblement sur Switch

L’organisme de classification sud-coréen aurait listé un certain Mafia II: Definitive Edition, rapporte le site Internet Gematsu. Une inscription au registre, qui prend de court une annonce officielle comme cela a déjà pu être le cas par le passé avec les portages Switch de XCOM 2 ou The Bioshock Collection .

Les plateformes pas encore confirmées

Il restera tout de même à 2K quelques éclaircissements à faire. Pour l’heure, on ignore en effet sur quelles plateformes sera disponible cette édition complète du jeu de 2011 . Si une sortie sur PS4 et Xbox One ne fait guère de doutes, on est plus fébriles (pour ne pas dire impatients) quant à l’officialisation d’une sortie sur la console hybride de Nintendo.

Très largement supérieur au dernier opus en date, Mafia II raconte l’histoire de Vito Scaletta — d’ailleurs personnage récurrent de Mafia III (2016). Avec son ami d’enfance Joe Barbaro, cet ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale enchaîne les activités illégales dans l’espoir de se faire un peu d’argent. Particulièrement doué lorsqu’il s’agit de péter des genoux, le jeune Vito se fait rapidement une place de choix dans la mafia de Clemente.

Une gangster story comme on les aime, qui ne manquera pas de faire de l’œil à quiconque est admiratif de l’œuvre d’un certain Martin Scorsese.