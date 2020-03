Les 11 jeux sur consoles indispensables en période de confinement

Lire aussi :

Les jeux vidéo à ne surtout pas rater en 2020

Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée (PS4/PC/Nintendo Switch)

Resident Evil 2 (PS4/Xbox One/PC)

Death Stranding (PS4)

Pokémon Epée/Bouclier (Nintendo Switch)

Final Fantasy VII (PSOne)

Ori and the Will of the Wisp (Xbox One/PC)

Luigi's Mansion 3 (Nintendo Switch)

Sekiro: Shadows Die Twice (PC, PS4 et Xbox One)

Zelda Link's Awakening (Nintendo Switch)

DOOM Eternal (PS4/Xbox One/PC/Stadia)

Animal Crossing (Nintendo Switch)

De nombreux salons, comme l' E3 2020 , la Google I/O ou encore la conférence WWDC ont été annulés, et les Français sont aujourd'hui invités à «» au maximum. Une mesure de confinement qui vise bien sûr à freiner la propagation du virus. Aujourd'hui, la meilleure manière de lutter contre l'épidémie de COVID-19 est simple : rester à la maison, lire des livres, regarder des séries... Et finir un maximum de jeux vidéo.Aussi, à ce sujet, voici une sélection de jeux maison, qui devraient vous permettre de passer de longues heures à « lutter » pour endiguer le coronavirus !Lancé en fin d'année 2018, Dragon Quest XI : Les Combattants de la Destinée est un excellent J-RPG, particulièrement fidèle à ses racines, avec un petit côté « à l'ancienne » qui nous avait particulièrement séduit chez Clubic.Unqui a également été lancé sur Nintendo Switch , dans une version encore plus riche, avec du contenu additionnel, mais aussi la possibilité de (re)vivre l'aventure dans une version intégralement 2D. De quoi passer quelques bonnes dizaines d'heures en compagnie de l'Éclairé, héros de cet opus.Si, dans un peu moins d'un mois maintenant, il sera possible de découvrir le très attendu Resident Evil 3 Remake , quoi de mieux en attendant que de se (re)plonger au cœur de la refonte complète de Resident Evil 2 , lancée l'an dernier.Cet épisode, magistralement remis au goût du jour par Capcom, bénéficie d'une section technique irréprochable, de nombreux ajouts par rapport au jeu original, en offrant, toujours, la possibilité de vivre l'aventure dans la peau de Claire ou de Leon.Premier jeu signé Kojima Studios, Death Stranding a créé de très (très) nombreuses réactions à sa sortie, certains louant le génie de son créateur, quand d'autres pestaient face à un gameplay lourdingue et une mise en scène ratée...Toujours est-il que le jeu signé Hideo Kojima, qui a tout de même raflé plusieurs récompenses, permet de passer quelques dizaines d'heures dans la peau de Sam Porter, plongé dans un univers post-apocalyptique, que certains n'hésitent pas à mettre en parallèle de la situation que nous vivons actuellement...Autrement plus «» que, les récents Pokémon Epée et Bouclier permettent quant à eux de se plonger dans l'univers toujours aussi apprécié de Pokémon, offrant la possibilité de jouer sur la TV du salon comme sur l'écran d'une Switch Lite.Certes, la plastique globale du jeu est parfois archaïque, mais les passionnés de chasse aux Pokémons seront ravis de pouvoir capturer les 400 bestioles qui figurent au programme de cet épisode. On espère quand même que la vraie «» Pokémon est en cours chez Niantic, peut-être pour le prochain épisode...Le mois prochain, Square-Enix va lancer le très attendu Final Fantasy VII Remake , celui dont rêvent de nombreux fans depuis de longues années maintenant. En attendant, pourquoi ne pas ressortir votre vieille PSOne du placard, et relancer le jeu dans sa version originale ?Certes, l'ensemble a pas mal (pour ne pas dire beaucoup) vieilli, et c'est notamment le rythme du jeu qui devrait rapidement avoir raison de votre patience, plus encore que ses graphismes... Toutefois, pour profiter dede manière plus agréable, on vous conseille les versions lancées plus récemment sur consoles, avec la possibilité d'accélérer le temps, de passer les combats aléatoires ou encore de se rendre invincible.Lancé il y a quelques jours à peine, Ori and the Will of the Wisps est évidemment la suite de l'excellent(issime)paru il y a quelques années. Un jeu de plateformes toujours aussi renversant techniquement, qui répond en outre de quelques jolies évolutions de gameplay.Certes, cette suite est moins surprenante que le premier opus, maisoffre notamment un nouveau système de progression plus enthousiasmant, de nouveaux environnements, de nouvelles capacités... Bref, une aventure assez inoubliable et une pure invitation au voyage, que l'on vous conseille chaudement.Lancé en fin d'année dernière, Luigi's Mansion 3 s'est rapidement classé dans le top des meilleurs jeux de la Nintendo Switch. Après unen demi-teinte sur 3DS, la licence de Nintendo s'est littéralement transcendée sur la console hybride du géant nippon.Aussi, au même titre qu'unou qu'unmérite de figurer dans votre ludothèque. Un jeu qui se savoure en solo, mais également en duo, avec un mode coopératif très bien pensé, et qui nécessitera une bonne quinzaines d'heures de votre temps.Lancé il y a un an sur PC, PS4 et Xbox One, Sekiro: Shadows Die Twice est le dernier bébé en date de FromSoftware, également à l'origine deou encoreUn titre qui se veut une suite spirituelle de l'excellent Tenchu, mais qui reprend les codes des jeux précités, avec une difficulté très coriace, ainsi qu'une marge de progression assez extraordinaire pour le joueur. Eprouvant, rageant mais aussi très gratifiant,récompense les meilleurs joueurs.Lancé en fin de l'année dernière, The Legend of Zelda: Link's Awakening est le remake de l'épisode lancé en 1993 sur GameBoy. Une aventure haute en couleurs, joliment remise au goût du jour, et un Zelda toujours aussi unique en son genre.Certes, le jeu n'est pas irréprochable techniquement (ça rame sec par endroits...), mais quel plaisir de pouvoir (re)vivre cette épopée magistrale, avec une direction artistique sublimée et une bande-son inoubliable.Disponible dans quelques jours à peine (le 20 mars), DOOM Eternal promet de faire le bonheur des amateurs de FPS nerveux et sanguinolents. Il s'agit évidemment du grand retour de la licence DOOM, après le reboot lancé en 2016.Vous pourrez à nouveau incarner le célèbre DOOM Slayer, de retour sur Terre, pour faire face à une énième invasion démoniaque. Outre un mode purement solo,proposera également un « Battlemode » (pour une expérience en deux contre un), sans oublier un mode « Invasion », qui permettra d'envahir la campagne d'un joueur en incarnant des démons. De bonnes heures de jeu en perspective donc.En ce mois de mars 2020, Nintendo va également lancer sur Nintendo Switch le très(et attendu), qui vous demandera de gérer une petite île évoluant au fil des saisons.Au menu : développement d'installations, chasse aux insectes, pêche, ramassage de champignons, construction de bonshommes de neige, cueillette de fleurs... Bref, de quoi égayer un peu les longues journées qui s'annoncent et insuffler un peu de joie insulaire dans un quotidien malheureusement bien morose.