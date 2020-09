Un Game & Watch Mario et un jeu en réalité mixte Mario Kart dévoilés sur Switch

En 2020, Sony aura sa PS5, Microsoft sa Xbox Series X et Nintendo son... Game & Watch Mario. Cette mini console permettra aux joueurs d'apprécier le premier Super Mario Bros., en solo ou avec un ami. L'iconique Super Mario Bros. The Lost Levels viendra également mettre nos nerfs à rude épreuve. De plus, une version de Ball avec le célèbre plombier moustachu est incluse.