Super Mario Land 2 : 6 Golden Coins, le « vrai » Mario de la Game Boy

Un Super Mario Land 2 nettement plus abouti et généreux que le premier opus, puisque ce dernier nécessite environ 2 heures pour être terminé. À ce sujet, la difficulté est particulièrement bien dosée, et si c’était un vrai plaisir de découvrir ce second opus au début des années 90, relancer le jeu près de 30 ans plus tard conserve encore et toujours ce petit quelque chose de magique indissociable des plus grands jeux.

Typiquement le genre de jeu à même de faire rejaillir en quelques secondes à peine de très lointains (mais aussi très beaux) souvenirs de parties lancées jadis dans la cour de récréation ou dans la chambre d'un camarade de classe.