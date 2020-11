Super Mario Bros. 3 : le jeu de votre enfance vaut aujourd'hui plus de 150 000 dollars

Une récente vente aux enchères a en effet pu voir un exemplaire scellé de

Super Mario Bros. 3, de type First Print, être adjugé au prix de 156 000 dollars. Le prix de départ était fixé à plus de 60 000 dollars, et une vingtaine de participants ont permis de faire grimper les enchères.

Les plus observateurs auront déjà remarqué une petite différence sur la jaquette de ce Super Mario Bros. 3 (Indice : au niveau du « Bros »), rendant cette version autrement plus rare (et donc plus chère) que la version que l'on connait.