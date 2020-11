Team 17 fête les 25 ans de Worms, sa franchise phare, sur son nouveau magasin en ligne

Initialement développée presque uniquement par Andy Davidson en 1990 avant de sortir sur Commodore Amiga en novembre 1995,Worms est aujourd'hui devenue une franchise proprement culte. En s'inspirant des jeux de chars en 8-bits de l'époque, Andy Davidson s'était lancé le défi de développer quelque chose de techniquement plus intéressant et graphiquement accrocheur.

C'est ainsi qu'a vu le jour ce jeu de stratégie dans lequel l'objectif est d'éliminer l'équipe de vers adverse, par tous les moyens plus ou moins conventionnels possibles. Il faut ainsi déplacer ses « soldats » sur des cartes dont la topographie change au fur et à mesure du chaos généré par les équipes en présence.

Forte d'un humour complètement décalé, d'armes plus loufoques les unes que les autres et permettant des parties entre amis sur le même écran ou en ligne, la franchise a réussi son coup et marqué les esprits.