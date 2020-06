En ce mois de juin 2020, Abandonware célèbre donc son vingtième anniversaire et, en attendant de nouvelles rubriques et informations, en plus d'une version remaniée de Timelines, ce sont des jeux qui sont offerts aux internautes.

Vingtième anniversaire oblige, c'est une sélection de jeux de l'an 2000 qui sont téléchargeables sur le site web. L'occasion de (re)jouer à Barbie Détective 2 : Les Vacances Mystérieuses, Egypte II, Kiss Psycho Circus, Midtown Madness 2, South Park Rally ou encore Toby le Chien.