Arkane Studios fête ses 20 ans en offrant Arx Fatalis

Bethesda Softworks et Arkane Studios ne sont pas peu fiers de célébrer les 20 ans du studio français avec un jeu offert. Pour le moment en revanche, nous n'avons pas la moindre nouvelle de son projet Deathloop .

Plutôt que d'évoquer ce nouveau chantier annoncé à l'occasion de l'E3 2019, Arkane Studios est allé puiser au plus profond de son historique afin de faire un petit cadeau aux joueurs, qui peuvent récupérer gratuitement Arx Fatalis, le premier jeu du développeur, sorti courant 2002.

Bethesda précise qu'une fois ajouté à la bibliothèque du joueur, Arx Fatalis est définitivement en sa possession. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site dédié aux 20 ans du studio et de s'inscrire à la lettre d'informations, avant le 31 mai, 16h00.

Notez qu'en plus du jeu Arx Fatalis, cette inscription permet de bénéficier, toujours gratuitement, du livre illustré The Art of Arkane.