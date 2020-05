Untold History of Arkane revient sur les projets fous du studio, dont Half-Life Ravenholm

Considéré par certains amateurs comme l'une des meilleures équipes studios de développement de jeux vidéo, Arkane Studios s'est fait connaître avec des productions comme Arx Fatalis ou Dark Messiah of Might & Magic. Plus récemment, c'est la sortie de Dishonored / Dishonored 2 et de Prey qui a renforcé encore un peu plus la notoriété de l'équipe lyonnaise.

Le long documentaire comme seul NoClip sait les produire, The Untold History of Arkane Studios, est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les projets du développeur français. Plus intéressant encore, le documentaire s'attarde également sur des chantiers moins connus, des projets annulés pour diverses raisons.

Ainsi, il est possible de découvrir The Crossing, LMNO et - roulements de tambour - Half-Life Ravenholm, parfois également connu sous le nom de Half-Life 2 Episode 4, un chantier que Valve avait confié à Arkane Studios.

Une collaboration de courte durée puisque après plusieurs prototypes et présentations réalisées auprès de Gabe Newell et de ses collaborateurs, Valve avait préféré mettre un terme à sa collaboration avec Arkane Studios.