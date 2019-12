Des anciens d'Arkane Studios (Dishonored, Prey) dévoilent leur nouveau RPG : Weird West

Un studio prometteur

Le Far West comme on ne l'a jamais vu

Difficile de s'illustrer aux côtés de grosses annonces telles que la Xbox Series X ou encore. Pourtant, les Game Awards 2019 ont également été le théâtre de présentations plus originales créées par des développeurs indépendants. C'est dans ce câdre que WolfEye Studios s'est adressé au monde entier. Avant d'évoquer leur premier jeu, faisons un rapide tour du propriétaire.Cette petite structure uniquement composée d'une vingtaine d'employés ne manque pas de talents au sein de son effectif limité. En effet, c'est un certain Raphael Colantonio qui occupe le poste de président et directeur créatif. Ce dernier a récemment quitté Arkane Studios après s'être occupé du développement des licences(2017) et. Il est également accompagné par Julien Roby, ancien producteur exécutif chez Arkane.est donc apparu aux Game Awards 2019. Il s'agit d'un action-RPG optant pour une vue isométrique. Le titre revisitera l'Ouest américain en y ajoutant un bestiaire de créatures mystiques. Nous y suivrons un groupe de héros qui tentera de survivre dans cet environnement des plus hostiles. Au fil de l'aventure, le joueur devra faire des choix qui impacteront le monde du jeu. S'il ne s'agira bien évidemment pas d'une production à gros budget, l'ambition est bien au rendez-vous.Le premier trailer est disponible en haut de cet article. WolfEye Studios est épaulé par l'éditeur Devolver Digital pour ce projet. La date de sortie den'a pas encore été dévoilée mais il est possible d'ajouter le jeu à notre liste de souhaits sur Steam.