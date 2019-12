Game Awards 2019 : les annonces majeures à retenir

Un départ improbable...

... et la pression retombe

Quelques surprises pour la route ?

Pendant un peu plus d'une vingtaine de minutes, nous avons pu assister au pre-show de ces Game Awards 2019. L'occasion de découvrir quelques trailers concernant les DLC de(22 mai 2020),et. Il y avait largement de quoi chauffer la salle mais personne ne pouvait se préparer à la première grosse présentation de la cérémonie.En effet, c'est la Xbox Series X qui s'est dévoilée au monde entier via une vidéo promotionnelle du plus bel effet. Nous avons également découvert une bande annonce pourau passage. La prochaine génération de consoles a continué de s'illustrer avec, une nouvelle licence développée par Gearbox Software pour la PlayStation 5 et les PC. Ce "looter-slasher" sortira en fin d'année 2020. La Switch avait aussi une belle cartouche à faire valoir avecqui débarquera l'année prochaine.Les Game Awards 2019 sont ensuite tombés dans un faut rythme en enchaînant des vidéos pas toujours marquantes. Commençons par, le nouveau jeu des créateurs dedont nous ne savons presque rien. De son côté,accueillera Star Wars dès le 14 décembre via des skins inédits et un événement in-game avec J. J. Abrams en personne. La sagarecevra deux spin-off avecety est également allé de son contenu hivernal.Au fil de la soirée, de nombreux trailers ont été diffusés comme celui de(disponible tout de suite),(automne 2020),et. Des titres plus ou moins connus qui auront beaucoup à faire pour s'imposer face aux plus gros blockbusters.Parmi les présentations très attendues, nous avions celle de. L'exclusivité PS4 créée par Sucker Punch a eu droit à une grosse cinématique saupoudrée de quelques extraits de gameplay. Le jeu sortira durant l'été 2020. Un peu plus oubliables,, le premier jeu de WolfEye Studios, est également passé sur scène, tout commequi débarquera en mai 2020.Continuons avec le MMORPG, qui se basera sur le célèbre jeux de cartes, sur consoles et PC. Amazon s'est aussi invité dans la cour des jeux massivement multijoueur avec. Enfin, terminons sur une résurrection signée Telltale Games qui a diffusé la première vidéo deBref, des Game Awards 2019 plutôt mitigés.