Microsoft dévoile sa prochaine console, la Xbox Series X

Des jeux plus vrais que nature

Les Game Awards 2019 ont marqué les esprits d'entrée de jeu. En effet, Microsoft s'est illustré en révélant le design et le nom de sa future machine attendue pour la fin d'année 2020. Il s'agira donc de la Xbox Series X qui devrait se décliner en plusieurs versions. Si la marque américaine s'est bien gardée de révéler les capacités réelles de la console, Phil Spencer n'a pas manqué de souligner sa puissance exceptionnelle. Et quoi de mieux qu'une grosse exclusivité pour illustrer les performances de la prochaine Xbox.Ainsi, nous avons découvert un trailer pourdéveloppé par Ninja Theory. La vidéo a été réalisée en utilisant la puissance de la Xbox Series X. Nous ne savons rien de plus sur le contenu du jeu mais les graphismes sont absolument époustouflants. Il faudra bien évidemment attendre du gameplay pour vérifier ce que la machine a réellement dans le ventre. Vous pouvez découvrir la bande annonce ci-dessousLa Xbox Series X sortira en fin d'année 2020.