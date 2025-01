Microsoft a récemment déployé une nouvelle mise à jour (build 2502.250120-2200) pour les utilisateurs inscrits au programme Xbox Insider. Cette dernière permet enfin aux propriétaires de consoles Xbox d’utiliser des disques externes USB d’une capacité supérieure à 16 To. Une nouveauté qui devrait sans nul doute réjouir celles et ceux parmi vous qui disposent de vastes bibliothèques de jeux et d’applications.

La firme de Redmond précise cependant que les disques dépassant 16 To seront reformatés pour fonctionner avec les consoles Xbox. Une fois cette opération effectuée, le système d'exploitation fractionnera automatiquement le support en plusieurs partitions, qui apparaîtront comme des lecteurs distincts dans la liste des périphériques de stockage. Comme l'indique l'éditeur : « Les disques nouvellement formatés de plus de 16 To seront partitionnés pour utiliser tout l'espace disponible pour les jeux et les applications ».