Les jeux Xbox stockés sur un support externe jouables instantanément sur Xbox Series X | S

À la question « puis-je utiliser mon disque dur/SSD actuel, et ma bibliothèque de jeux sur les nouvelles Xbox Series X et Series S ? », la réponse de Microsoft est sans équivoque.

Le géant américain explique : « Oui ! Il suffit de débrancher le disque dur externe USB 3.1 ou le SSD de votre Xbox One, de le rebrancher sur votre Xbox Series X | S et tous vos jeux seront instantanément disponibles. Vous pourrez continuer à jouer à vos titres Xbox One préférés, mais aussi aux jeux Xbox 360 et de la Xbox d’origine grâce à la rétrocompatibilité, directement depuis votre disque dur externe ».