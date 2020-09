Xbox Series X | S : le module d'extension d'1 To NVMe coutera 159 £

C’était l’une des dernières interrogations au sujet de la Xbox Series S | X, et elle vient de trouver sa réponse. Un commerçant anglais aurait en effet mis en ligne la fiche produit correspondant à l’extension de stockage NVMe 1 To qui, n’en doutons pas, se révèlera fort utile pour les joueurs les plus chevronnés.

D’après le site Smyth Toys qui, depuis, a retiré le produit de son catalogue, l’extension de stockage officielle Seagate se négociera pour 159£. Soit autour de 175€ si l’on devait opérer une conversion au cours actuel.

Une extension de mémoire hors de prix ?

On le sait : l’un des principaux atouts de la future génération de consoles réside dans leur SSD. Chez Microsoft aussi bien que chez Sony, on retrouvera au sein des Xbox Series S | X et PS5 un stockage NVMe ultrarapide, susceptible d’après les dires des constructeurs de réduire drastiquement les temps de chargement dans les jeux.

Mais si la Xbox Series X embarque un SSD de 1 To, la petite Series S ne pourra profiter que de 512 Go. Autant dire que le besoin d’étendre l’espace de stockage devrait rapidement se faire ressentir pour les futurs acheteurs. Or, à moins que d’autres fournisseurs soient autorisés à développer des cartes d’extension de mémoire, la solution Seagate sera donc tarifée autour de 170€.