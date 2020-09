Le nouveau Microsoft Store pour Xbox disponible pour tous les joueurs

Microsoft poursuit le fil de ses annonces avec celle du déploiement du nouveau Microsoft Store de la Xbox, à destination de tous les joueurs. Une nouvelle interface qui a demandé « des années de développement » selon Microsoft, et qui promet une expérience totalement revisitée.

En repensant son Microsoft Store, le géant américain avait trois idées principales en tête : « Nous voulions qu'il soit plus facile, plus sûr et plus rapide pour les gens de trouver de nouveaux jeux et de nouvelles expériences ».