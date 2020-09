La Xbox Series S fera moins bien que la Xbox One X sur les jeux rétrocompatibles

Selon Digital Foundry, cette concession s'explique par le fait que la Xbox Series S ne possède que 10 Go de RAM contre 12 Go pour la Xbox One X. Rappelons que cette dernière offre une résolution jusqu'en 4K ainsi que des textures plus détaillées aux jeux Xbox One et Xbox 360. Cette optimisation ne sera donc pas d'actualité pour les titres rétrocompatibles sur Xbox Series S.