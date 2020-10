Xbox Series X : pour le stockage externe tiers, ce sera en USB 3.0 et 128 Go minimum

La Xbox Series X embarquera nativement un SSD PCIe 4.0 d'une capacité de 802 Go. Un appareil de stockage qui devrait améliorer drastiquement les temps de chargement, mais qui sera vite rempli par à peine quelques jeux AAA (rappelons par exemple que Call of Duty: Modern Warfare requiert à lui seul près de 250 Go d'espace disque).

Pour accroître cette capacité, deux options seront disponibles. La première est de se doter du module d'extension NVMe proposé par Seagate et pensé pour les consoles next-gen de Microsoft au tarif salé de 269,99€. La seconde est d'opter pour un appareil de stockage externe tiers, tel qu'un disque dur pour consoles.

Pour cette seconde option, Microsoft a posé quelques limites : l'appareil externe devra obligatoirement intégrer la technologie USB 3.0 et disposer d'une capacité de stockage minimum de 128 Go. Des conditions relativement peu contraignantes, qui devraient ainsi soulager le SSD interne de la console et permettre de stocker davantage de jeux et d'applications.

Rappelons que les Xbox Series X | S arriveront le 10 novembre, la Series S étant vendue au prix de 299,99€, la Series X au prix de 499,99€.