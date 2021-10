Seagate préparerait une extension de stockage de 512 Go pour Xbox Series X|S

Chez Xbox, on propose une solution très simple pour augmenter l'espace de stockage, avec la carte officielle Seagate 1 To. Cette dernière vient prendre place à l'arrière de la console, sur un emplacement dédié, et permet de profiter en prime des même caractéristiques que le SSD interne. Une carte mémoire de luxe donc, affichée au tarif de 234,99 euros tout de même…