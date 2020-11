Xbox Series S : sur les 512 Go d'espace disque, 364 Go pourront être alloués aux jeux

Un utilisateur Reddit a reçu la Xbox Series S en avance, et d'après ses premiers retours, le petit SSD de la console propose une capacité de stockage de jeux et applications encore plus restreinte que prévu. Sur les 512 Go affichés, 148 Go seront, nous le disions, occupés par le système d'exploitation, rappelant les capacités de stockage de la Xbox One originelle, sortie en 2013.

Microsoft a cependant annoncé que les jeux installés sur la Xbox Series S devraient répondre d'une taille environ 30 % inférieure à celle prévue pour les titres portés par sa grande sœur, la Series X. Et pour cause, sur la Series S, les jeux ne tourneront pas en 4K nativement mais en 1440p, à 60 fps.