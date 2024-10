Pour la firme de Redmond, l’objectif principal de cette refonte est de créer une expérience unifiée, fusionnant ainsi les meilleures fonctionnalités des onglets du Game Pass et du Microsoft Store. Cela permettra aux joueurs de trouver plus facilement les jeux qui les intéressent, qu’ils soient ou non abonnés au Game Pass, et leur évitera qui plus est de devoir basculer systématiquement d'un onglet à un autre.

Dorénavant, la page d'accueil de l'application Xbox offrira un aperçu rapide des dernières sorties de jeux, des événements ou encore des nouveautés du Game Pass. De plus, les promotions gagneront considérablement en visibilité grâce à l'ajout de collections dédiées aux meilleures offres du moment. Enfin, cette nouvelle mouture de l'application vous affichera également des recommandations personnalisées établies à partir de vos préférences.