L'app Xbox de Windows va enfin corriger un problème de taille

Des changements à venir confirmés à demi-mot par Jason Beaumont, responsable de la division « experiences » chez Xbox. « Avec d’excellents jeux PC comme Back 4 Blood , Age of Empires IV , Forza Horizon 5 et Halo Infinite qui arrivent dès leur sortie sur le Game Pass, nous voulons offrir aux joueurs plus d’options pour personnaliser leur expérience dans l’application Xbox », indique l’intéressé à The Verge. « Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous lançons de nouvelles fonctionnalités. »