En 2025, de nombreux jeux Xbox 360 sont jouables sur Xbox Series X, mais certains font encore et toujours de la résistance. Aussi, nous sommes nombreux à conserver une Xbox 360 juste « au cas où ». Aujourd'hui, les spécialistes en modding ont trouvé un moyen de faire fonctionner des applications et des jeux homebrew sur la console… via une simple clé USB.