Ce nouvel émulateur promet tous les jeux Xbox 360 sur PC (et sur Xbox Series)

Xenia n'est pas exclusif Xbox et se définit comme un projet de recherche open source, également destiné à émuler les jeux Xbox 360 sur PC. Ses créateurs sont formels, leur émulateur n'est pas destiné à permettre des activités illégales. Le but du projet « est d'expérimenter, de rechercher et d'éduquer sur le sujet de l'émulation des appareils et des systèmes d'exploitation modernes ».