Xbox Series X : la rétrocompatibilité passée au crible

Microsoft s'est fait pour mission de préserver notre héritage vidéo-ludique, et pour cela propose une compatibilité descendante des plus impressionnantes. C'est à l'E3 2015 que la firme avait annoncé la rétrocompatibilité Xbox 360 sur la Xbox One, avant d'étendre celle-ci à certains jeux de la Xbox première du nom. Aujourd'hui la firme de Redmond tâche de porter la quasi intégralité de son catalogue Xbox One sur ses nouveaux bébés, et nos premiers tests sont très convaincants.

A l'inverse de Sony avec sa PS5 qui devrait émuler le hardware de la PS4 (en réduisant les fréquences des CPU/GPU), la Xbox Series X utilise sa pleine puissance pour améliorer les jeux de générations précédentes. La technologie de Microsoft permet d'améliorer la résolution jusqu'à la 4K grâce à la méthode Heutchy, d'appliquer un filtrage anisotropique pour affiner les textures d'origine et de booster le framerate de 30 à 60 fps, parfois même de 60 à 120 sur les TV/écrans compatibles… Microsoft a aussi mis en place une technologie d'auto-HDR, permettant d'ajouter le support du HDR à des jeux conçus près de 20 ans auparavant, bien avant que cette technologie n'existe. Au final les jeux compatibles proposent des couleurs plus vives et agréables face aux standards modernes. Le rendu sur Banjo-Tooie, titre Nintendo 64 porté sur Xbox 360, dans notre vidéo ci-dessus en est un excellent exemple.