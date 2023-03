Surprise ! Une nouvelle mise à jour système pour la... PS3 ?

Alors que la PS5 commence doucement mais sûrement à trouver son chemin chez la plupart des personnes intéressées, Sony déploie contre toute attente une mise à jour pour son arrière grande sœur, la PS3, un an après la précédente.

Une mise à jour système d'autant plus surprenante que la vénérable console n'est pour ainsi dire plus supportée à bien des niveaux. Plus aucun jeu n'est développée sur celle-ci depuis des années, et son PlayStation Store se veut désormais particulièrement peu ergonomique.

Après avoir renoncé à sa fermeture sur PS3 et PS Vita en 2021, Sony a malgré tout rendu les achats sur ce dernier inutilement complexes. Il n'est en effet plus possible de se procurer de jeu directement, la parade étant d'ajouter des fonds via une version bureau ou mobile du PlayStation Store.