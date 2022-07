La prise en charge du 1440p débarque en bêta sur PS5

Après une attente presque interminable, la PlayStation 5 peut maintenant prendre en charge la sortie vidéo en 1440p. Sur les écrans compatibles, ce mode est accessible via l'onglet « paramètres » de la console. Il faut ensuite se rendre dans la catégorie « écran et vidéo » puis presser la touche X sur « résolution ». Sony précise que les jeux bénéficiant d'une résolution native plus élevée (en 4K) profiteront d'un meilleur anticrénelage s'ils sont lancés en 1440p.