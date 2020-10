Sony prépare l'arrivée de la PS5 et rend compatible ses téléviseurs XH90 et ZH8 avec le HDMI 2.1

Vous le savez, la PlayStation 5 arrive bientôt en boutiques et, comme la Xbox Series X, la console de salon de Sony permettra (parfois) d'afficher une image en 120 fps et même en 8K. Cela passera impérativement par un port HDMI 2.1 digne de ce nom, et Sony déploie actuellement une mise à jour firmware à destination de certains téléviseurs.

Cette mise à jour s'applique notamment aux modèles Sony XH90 et Sony ZH8, avec une mise à jour v6.4775 pour ce dernier et un firmware v6.0384 pour le XH90. La mise à jour permet de booster la bande passante des ports HDMI 2.1 des Smart TV, en vue d’accueillir parfaitement la future PS5. Elle ajoute également l'application Apple TV à l'interface des téléviseurs.