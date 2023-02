PS5 : fin de pénurie et résultats records pour Sony PlayStation !

En janvier dernier, lors du CES, Sony a annoncé que la pénurie était derrière nous, et qu'il serait beaucoup plus aisé de trouver des consoles. Un argument récemment appuyé par une campagne promotionnelle bien sentie qui a fait de la fin de la pénurie un argument de vente. Quoi qu'il en soit, Sony Interactive Entertainment vise désormais au-delà des 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires au 31 mars, et pense même être en mesure d'atteindre les 19 millions de PS5 expédiées sur l'année fiscale, alors que l'objectif initial était de 18 millions.

Un véritable défi, puisqu'il faudra distribuer 6,2 millions de consoles sur les trois premiers mois de l'année. Du jamais vu, peut importe la plateforme, tout simplement. Si Sony tient ses objectifs, la branche PlayStation pourrait annoncer dans quelques mois un chiffre d'affaires historique. Concluons en évoquant le cas de God of War Ragnarok, la dernière exclusivité en date de PlayStation, qui a été écoulé à plus de 11 millions d'unités depuis sa sortie le 9 novembre 2022 sur PS4 et PS5.