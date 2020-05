20 ans de Clubic : encore deux jeux concours pour la route !

Les 20 ans de Clubic ont déjà été l'occasion de vous faire gagner de nombreux cadeaux… Mais le mois n'est pas encore fini et on a gardé deux (grosses) surprises sous le coude pour finir de célébrer cet anniversaire en beauté !

« One more thing… » ou « Wait, there is more ! », comme on a tendance à dire pour annoncer le clou du spectacle…