Crash Bandicoot 4 est annoncé, déjà en précommande et uniquement sur consoles

Crash Bandicoot 4: It's About Time est développé par les équipes de Toys for Bob, et se veut un tout nouveau jeu, respectueux évidemment des codes de la licence. À noter que le jeu ne repose pas sur le même moteur que les remakes : il a été (re)pensé à partir de zéro.

Crash Bandicoot 4 proposera deux modes de jeu, avec un mode « rétro » plus corsé, et un mode « moderne » pensé pour être plus accessible à tous les joueurs. On pourra y incarner Crash bien sûr, mais aussi Coco, Neo Cortex et d'autres personnages.

Espérons que le jeu parviendra à se montrer aussi réussi que ses illustres prédécesseurs. Réponse bientôt.