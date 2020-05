Un nouveau Tony Hawk's Pro Skater listé en Allemagne

Déjà évoqué en mars dernier, le retour de la licence Tony Hawk's Pro Skater se confirme un peu plus cette semaine. Un site allemand a listé un sixième opus et un skateur professionnel a vendu la mèche.

Ainsi, le site allemand Gameware est allé plus loin en listant un certain Tony Hawk's Alcatraz sur PS4 et Xbox One. Cet opus sortirait aux alentours du mois d'octobre.

Pour le moment, nous n'avons pas plus d'informations à ce sujet. En mars, le groupe The Death Set avait déjà annoncé que cinq de ses morceaux figureront dans le jeu.