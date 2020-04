Xbox Séries X : Phil Spencer ne croit pas au report de la sortie à cause du coronavirus

Dans une longue interview à IGN, le boss de Xbox s’est voulu rassurant. Rassurant pour ses équipes, tout d’abord, à qui il promet de placer leur sécurité et leur santé au-delà de toute autre considération — merci Philou !

Rassurant envers les investisseurs (et les joueurs) aussi. Car selon lui, la pandémie de COVID-19 ne devrait pas remettre en cause la sortie de la Xbox Series X à l’hiver prochain. « Nous n’avons aucun élément à notre connaissance qui pourrait nous faire dire que nous ne tiendrons pas les délais », assure Phil Spencer, non sans mesurer ses propos immédiatement. « Je dirais également que c’est une affaire en temps réel, et que je mettrai toujours la sécurité des équipes en priorité, tout comme la qualité du produit ».

Phil Spencer adosse à ces pseudo certitudes la reprise progressive des usines en Chine, où sera évidemment produite la future console de Microsoft. « On s’aperçoit que les usines reprennent leurs activités, et ça fonctionne bien pour nous », ajoute le grand manitou de la division Xbox.