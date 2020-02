Pour Phil Spencer (Xbox), les vrais rivaux ne sont plus Sony ou Nintendo, mais Google et Amazon

La concurrence en provenance du Cloud gaming

Vers une « nouvelle façon de jouer » ?

Source : DualShockers

En effet, au-delà de Sony et Nintendo, Microsoft place désormais Amazon et Google dans sa ligne de mire.L'ancestrale « guerre des consoles » ( que certains ont bien connu à l'époque Super Nintendo / SEGA Mega Drive ) pourrait bien prendre un nouveau tournant dans un avenir proche. C'est en tout cas ce que pense Phil Spencer, grand manitou de la division Xbox, pour qui Sony et Nintendo ne sont plus les «» concurrents.Dans une interview accordée à, Phil Spencer affirme en effet : «».Le responsable de la branche Xbox fait bien sûr ici référence au jeu vidéo en streaming, faisant écho au Project xCloud de Microsoft, au Stadia de Google et aux projets d'Amazon en la matière.Pour Phil Spencer, le jeu vidéo tel que nous le connaissons va irrémédiablement changer. «». Il évoque notamment les milliards de dollars investis au sein du Cloud (Azure notamment) ces dernières années.Pour Phil Spencer, il ne s'agit pas de se focaliser sur une nouvelle guerre de consoles à venir, ou une quelconque «», mais bien de réfléchir à la meilleure manière de proposer une manière de jouer à 7 milliards de personnes dans le monde : «».Toujours est-il que la nouvelle PS5 et la nouvelle Xbox vont devoir s'affronter en boutiques, de manière on ne peut plus frontale, à la fin de cette année 2020. Reste à savoir maintenant si les joueurs resteront attachés au jeu vidéo «», ou s'ils adopteront finalement une nouvelle manière de jouer...