Nvidia lance officiellement GeForce Now, son service de cloud gaming

Du gratuit et du premium qui vont faire de l'ombre à Stadia

Jouer à n'importe quel jeu PC sur (presque) tous les écrans

Source : Communiqué de presse

Ce 4 février 2020, GeForce Now sort officiellement d'une longue période de bêta lors de laquelle 300 000 testeurs ont streamé plus de 70 millions d'heures de jeu dans une trentaine de pays. Autant dire que Nvidia a eu de quoi améliorer son service de cloud gaming au fil des années.Si on savait que la technologie est fiable, restait à connaître la stratégie commerciale de Nvidia. Et, vous allez pouvoir le constater, il n'est pas impossible que GeForce Now parvienne à enterrer Google Stadia étant donné la force de sa proposition.On a tout d'abord une offre gratuite basique. Celle-ci permet de jouer des sessions d'une heure sans limite au nombre de sessions. Mais contrairement à Stadia, cette formule donne la possibilité de jouer via le cloud aux jeux que l'on possède déjà, dans notre bibliothèque Steam par exemple. Pas besoin de payer un titre au prix fort dans un store comme sur Stadia . Nvidia indique que tous les membres bêta GeForce NOW auront leur compte automatiquement converti en accès gratuit.Vient ensuite l'abonnement payant à 5,49 euros par mois sans engagement (offre promotionnelle “Founders” pour le lancement) avec les trois premiers mois offerts. Il donne droit à des sessions de jeu d'une durée de six heures, d'un accès prioritaire aux serveurs ainsi qu'au support du ray-tracing.GeForce Now ne répond pas aux mêmes besoins qu'un Google Stadia, mais semble plus intéressant pour un volume élevé de joueurs. Un utilisateur va désormais pouvoir profiter des jeux qu'il possède mais qu'il ne peut pas faire tourner dans de bonnes conditions sur sa machine sur n'importe quel écran.Le service de cloud gaming de Nvidia est compatible avec les ordinateurs sous Windows et Mac, sur les smartphones et tablettes Android ainsi que sur la box multimédia Shield. Le support Android TV et Chromebook est en cours de développement.Nvidia a clairement frappé très fort avec cette offre. On attend désormais quelle sera la réponse de Microsoft avec xCloud , alors qu' Amazon doit aussi dégainer une plateforme de cloud gaming et que Google pourrait être amené à revoir le modèle économique de Stadia fin de s'adapter à la concurrence.