Le service de Cloud gaming d'Amazon pourrait arriver en 2020 et intégrer Twitch (évidemment)

Amazon, futur poids lourd du jeu vidéo ?

Une concurrence féroce

Amazon aurait pour ambition d'annoncer en 2020 le lancement de sa plateforme de Cloud gaming, comme le rapporte, qui cite «». La firme de Jeff Bezos aurait en effet commencé à recruter pour un nouveau projet lié Amazon Web Services (AWS), allant même jusqu'à débaucher directement chez ses concurrents, parmi lesquels, Microsoft.Sans surprise, ce service sera étroitement lié à Twitch , racheté par Amazon en 2014 pour 970 millions de dollars. Twitch, qui est par ailleurs devenu bien plus qu'une plateforme de streaming avec le rachat en 2016 de Curse, le spécialiste deset des, et qui embarquait son propre client VOIP.À noter en outre que Twitch Prime a aussi intégré l'abonnement Amazon Prime pour rejoindre l'écosystème du géant américain. Les abonnés peuvent ainsi récupérer régulièrement des bonus en jeu, voire des jeux complets gratuitement. Et Amazon n'en a certainement pas fini avec le jeu vidéo puisque l'entreprise dispose désormais de ses propres studios. En plus d' une série pour Amazon Video , on attend d'ailleurs un MMO Le Seigneur des Anneaux développé par Amazon Game Studios Si Amazon n'a que peu d'expérience dans le jeu vidéo, on peut souligner que Google n'en avait pas davantage au moment de lancer Stadia . De plus, la société de Seattle est loin d'être illégitime dans ce domaine. Elle peut en effet compter sur son expertise Cloud (AWS en est le leader mondial) pour proposer un service qui tient la route. Connaissant Amazon, on peut également s'attendre à un rapport qualité-prix particulièrement compétitif, et, pourquoi pas, à une formule de base intégrée dans l'abonnement Amazon Prime, doublée d'un forfaitpayant pour plus de fonctionnalités.Ce nouveau service de Cloud gaming potentiel devra par contre composer avec la présence d' acteurs déjà bien installés . On pense bien entendu au Français Shadow, qui vient d'annoncer des offres assez agressives , mais aussi à NVIDIA avec GeForce Now, qui a le mérite de permettre de jouer aux jeux PC que l'on possède déjà.Si Stadia s'est quelque peu raté pour ses débuts , il faut encore garder l'œil ouvert sur l'évolution de la plateforme de Google. Citons également Microsoft, qui va également frapper très fort avec xCloud : la firme de Redmond est une pointure du Cloud (Azure) et du gaming (Xbox), et le Xbox Game Pass est un incroyable produit d'appel. Et bien sûr, Sony va forcément répondre pour Playstation le groupe japonais a signé un partenariat avec Microsoft dans ce but.