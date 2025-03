Il est possible de connecter des plateformes tierces à Twitch pour exporter plus facilement vos contenus. Pour cela, repartez dans les paramètres de votre compte et cliquez cette fois-ci sur l'onglet « Connexions ». Les gamers peuvent ici partager les données de leurs profils Steam, Riot Games ou Ubisoft. Il est aussi possible de lier son compte Twitch avec YouTube, Instagram ou encore TikTok. À vous de choisir !