Jamais deux sans trois, voilà que Twitch change encore d'avis sur la nudité

Comment encadrer et modérer le contenu suggestif artistique ? Twitch s'est posé la question pendant de nombreux mois et a fait un grand pas vers plus de liberté au niveau de la nudité en décembre. Mais tout cela semble désormais être de l'histoire ancienne, car la plateforme vient de nouveau d'éditer ses conditions d'utilisation. Depuis l'instauration des nouvelles règles, et leur modification, de nombreux steamers ont joué avec les règles pour suggérer la nudité.

Avec un bon angle qui ne montrait finalement rien, la streameuse Morgpie laissait par exemple planer le doute sur sa nudité. D'autres ont suivi le mouvement, afin de jouer au maximum avec les règles sans pour autant les transgresser. Face à cette nouvelle « meta », Twitch a décidé de serrer la vis. Dorénavant, tout streamer devra clairement montrer qu'il porte des vêtements sous peine de sanctions. Dans un article de blog publié le 3 janvier, on peut ainsi lire :

« Nous ne permettons pas aux créateurs de laisser penser ou de suggérer qu'ils sont entièrement ou partiellement nus, et de couvrir leur poitrine ou leurs parties intimes avec des objets. Nous n'autorisons plus non plus la visibilité suggérée des parties intimes, même lorsqu'elles sont couvertes. Et dans tous les cas, diffuser en étant nu ou partiellement nu est interdit, peu importe le contexte. […] »

Twitch rappelle cependant, à toutes fins utiles, que les personnes se présentant comme des femmes doivent couvrir leurs tétons et ne pas exposer leur « poitrine du dessous ». Les décolletés restent bien évidemment autorisés, tant qu'il est évident que des vêtements sont portés.