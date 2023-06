Jeux violents, sexe, drogue, vulgarité : comment Twitch va changer le game

Mais si ces tags permettent une meilleure représentation des contenus pour adultes sur la plateforme, cela ne constitue pas un changement radical : le billet de blog précise explicitement que la politique de contenu de la plateforme ne change pas à cette occasion. On est donc plus dans une mise à jour de confort et de lisibilité qu'autre chose, et pas dans une démarche de lutte contre ces contenus. Twitch, d'ailleurs, explique que ces derniers ont toute leur place sur la plateforme, mais ne sont pas destinés à tous les publics.