Twitch pourra bannir des utilisateurs malveillants en cas de harcèlement sur d’autres plateformes

Mais que risquent au juste les contrevenants ? Twitch prévoit plusieurs cas de figure. Le plus simple est bien entendu celui où un utilisateur Twitch harcèle un créateur ou une créatrice sur sa chaîne, et poursuit ses agissements sur d’autres réseaux sociaux. Ici, le lien n’est pas difficile à faire, et la personne est bannie de Twitch, avec l’impossibilité de créer un nouveau compte.

Une autre possibilité est celle où les vidéastes sont harcelés par certaines personnes en dehors de Twitch, et veulent s’assurer qu’ils ne viendront pas poser problème en live sur leur chaîne. Si les conclusions de l’enquête menée par l’équipe juridique engagée par Twitch sont favorables, on comprend que l’IP de la personne malveillante peut-être ajoutée sur liste noire. Conséquence ? Même si la personne n’a pas de compte Twitch, elle ne pourra jamais en créer… à moins d’utiliser un VPN , bien entendu.

Toujours est-il que cette nouvelle pierre à l’édifice devrait contribuer à faire de Twitch un espace plus sain, où l’impunité n’est plus la règle d’or. Ces nouvelles mesures arrivent quelques mois à peine après d’autres qui durcissent le ton quant aux cas de harcèlement sexuel et de promotion d’opinions haineuses sous couvert « d’humour ».