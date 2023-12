Twitch assouplit ses règles autour de la sexualité et de la nudité

Concrètement, les streams qui « mettront en évidence les seins, les fesses ou la région pelvienne » seront désormais autorisés, à condition d’être dûment labellisés selon les règles de la communauté. Idem pour les dessins, les animations ou les sculptures présentant « des seins, des appareils génitaux ou des fesses, quel que soit le sexe ». Les « danses érotiques » comme le strip-tease ne seront pas censurées non plus, tant qu’elles sont explicitement marquées comme telles. Le pole dance et le twerking, au contraire, ne seront plus soumis à une quelconque labellisation et pourront être librement montrés à l’écran.