OnlyFans : le nombre de personnes qui y publient des contenus a explosé en 2023

Mais la croissance est ascendante, et elle s'est poursuivie de façon impressionnante en 2022, avec plus de 1,2 million de nouveaux comptes de créateurs. En 2023, ce sont déjà plus de 900 000 nouveaux comptes qui ont été approuvés, et ce sur la courte période de sept mois. Entre janvier et juillet, cela représente l'équivalent de 75 % de tous les nouveaux comptes approuvés l'année précédente.