OnlyFans cherche un milliard de dollars et s'éloigne des contenus sexuels

La société OnlyFans, fondée en 2016 au Royaume-Uni, cherche actuellement à obtenir une valorisation de plus d'un milliard de dollars américains. Il faut dire que ce site qui héberge délibérément des photos et vidéos à caractère pornographique a connu un incroyable essor depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En effet, en à peine plus d'un an, OnlyFans a vu son nombre de créateurs augmenter de 40 %, tandis que le nombre d'utilisateurs, qui profitent donc des contenus mis à disposition par les créateurs par l'intermédiaire d'un système d'abonnement mensuel, est passé de 7,5 à 85 millions !

Le service d'abonnement se targue donc d'un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars US l'année dernière, avec 400 millions de dollars US de recettes. Toutefois, bien que le site ait attiré le regard de plusieurs investisseurs et que sa valorisation soit en pourparlers, son image NSFW complique l'acquisition de fonds.

En cause, notamment, le verrouillage des annonceurs. Alors, OnlyFans tente de recruter plus de célébrités et d'athlètes pour alimenter son site, à l'image de Cardi B, Amber Rose, Jordyn Woods ou encore Bella Thorne… Le site devrait s'éloigner assez progressivement de la pornographie, pour soigner son image.