OnlyFans va bannir le contenu pornographique de sa plateforme dès octobre

La décision est tombée en cette fin de semaine. OnlyFans va interdire la présence de photos et de vidéos à caractère pornographique à partir du mois d'octobre 2021. C'est le site Bloomberg qui nous communique cette information. Depuis quelques temps déjà, la firme américaine essuyait des pressions de la part de ses partenaires bancaires et des solutions de paiement qui ne souhaitaient plus être associés à ce type de contenu.