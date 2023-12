Cachez moi ce sein, que je ne saurais voir ! Twitch fait marche arrière sur ses nouvelles règles

On peut dire que le changement de cap de Twitch n'aura pas duré bien longtemps. Mercredi dernier, la plateforme avait assoupli ses règles relatives au contenu à caractère sexuel et à la nudité. Cette nouvelle politique de contenu avait été mise en place pour mettre de nouveau en valeur des contenus centrés sur « la nudité artistique », bannis depuis bien longtemps. Juste après, Twitch fait volte-face en annonçant : « À partir de maintenant, Twitch n'autorisera plus la représentation de nudité, qu'elle soit réelle ou fictive, quel que soit le support utilisé ».